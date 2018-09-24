Экс-президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова заподозрили в хищении 756 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента московского «Роспромбанка» Сергея Салогубова. Ему инкриминируется хищение из банка 756 млн рублей.

Салогубов в 2017 году заключил с не установленным следствием физическим лицом три договора уступки прав требования по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимости. Взамен «Роспромбанку» был предложен земельный участок с домом в престижном районе Подмосковья, который по документам стоил более 1 млрд рублей. При этом клиент согласился уступить недвижимость всего за 756 млн рублей, а на руки получил разницу — 354 млн рублей.

В ходе следствия было установлено, что реальная стоимость приобретенного Салогубовым объекта составляет всего 90 млн рублей. Таким образом, банку был причинен ущерб на сумму 756 млн рублей.



Сам обвиняемый заявил, что никакого криминала в сделке не было, пишет «Коммерсант».

Отметим, что долги «Роспромбанка» перед вкладчиками составляют 3,2 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало о краже 230 млн рублей в одном из казанских офисов банка «Открытие».