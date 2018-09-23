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Происшествия

В Казани при разборе старого гаража нашли несколько гранат

22:26, 23.09.2018
В Казани при разборе старого гаража нашли несколько гранат
Фото: ru.wikipedia.org / Siafort

В Казани при разборе старого гаража на улице Коллективная нашли несколько гранат.

Как передает «Татарстан-24», предметы нашли подростки и обратились в полицию. На место быстро приехали кинолог и сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, гранаты не боевые.

На данный момент выяснеятся, как боеприпасы попали в гараж и кто владелец постройки.

Ранее в московских Лужниках нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Происшествия Татарстан
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