В Казани при разборе старого гаража нашли несколько гранат

В Казани при разборе старого гаража на улице Коллективная нашли несколько гранат.

Как передает «Татарстан-24», предметы нашли подростки и обратились в полицию. На место быстро приехали кинолог и сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, гранаты не боевые.

На данный момент выяснеятся, как боеприпасы попали в гараж и кто владелец постройки.

Ранее в московских Лужниках нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.