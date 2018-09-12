В деле о пытках в ярославской колонии появились новые потерпевшие

В уголовном деле о пытках в ярославской колонии появились два новых потерпевших.

«В деле появились еще два потерпевших — Тарновский и Гукосян. Они официально в статусе потерпевших. Тарновский и Гукосян продолжают отбывать наказание в колонии №1»,— цитирует РИА «Новости».

Напомним, что после публикации первого видео с пытками заключенного Евгения Макарова было возбуждено уголовных дело. По нему арестованы 12 сотрудников колонии. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.