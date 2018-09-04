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Владелец «Пятерочки» купит долю в постаматах «Совкомбанка»

16:07, 04.09.2018
Владелец «Пятерочки» купит долю в постаматах «Совкомбанка»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group планирует создать совместное предприятие с «Совкомбанком» и другими крупными операторами постаматов в России.

Х5 подала ходатайство о покупке 50% фирмы ЦТБ, которая принадлежит «Совкомбанку» и управляет 450 автоматизированными пунктами выдачи интернет-покупок под брендами «Халва».

«Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет», — передают «Ведомости» со ссылкой на ретейлера.

При этом представитель компании отказался раскрыть возможный объем инвестиций.

Ранее сообщалось, что AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) запускает с 19 июня услугу получения заказов через пункты выдачи и постаматы.

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