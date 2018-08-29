Медведев уволит врио директора библиотеки имени Ленина — СМИ

Врио директора Российской государственной библиотеки имени Ленина Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает источник, близкий к правительству.

«Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева глава РГБ будет отправлен в отставку», — рассказал он.

Другой собеседник РБК заявил, что на должность руководителя рассматривается кандидатура руководителя библиотеки иностранной литературы Вадима Дуды. По его словам, причиной для увольнения Гнездилова послужили «недоработки во многих вопросах».

Источник, близкий к администрации президента, уточнил, что предложение о назначении Дуды поступило от Минкульта.

Напомним, что накануне Медведев впервые с с 14 августа появился на публике, проведя встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. В правительстве России объясняли отсутствие Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой.