Возгорание в «Зимней вишне» началось от светодиодного светильника — экспертиза

Фото: пресс-служба МЧС

Экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово установила, что пожар начался в светодиодном светильнике над детским поролоновым бассейном. Светильник залила талая вода с крыши.

При этом защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным. В целом экспертам было тяжело найти место возгорания, так как проводка ТЦ не соответствовала нормам и плану — почти все провода были с обгоревшей изоляцией. Кроме того, их подсоединяли неправильно и таким образом создавали ошибочное распределение нагрузок, передает «Коммерсантъ».

При этом о проблемах со светодиодными лампочками знали за неделю до трагедии, когда с крыши только начала капать вода. Предпринимать, конечно, ничего не стали, так как свет гас и зажигался сам.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».