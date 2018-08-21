Татарстанский бренд «Махеевъ» впервые за 13 лет уступил лидерство на рынке в РФ

Впервые за 13 лет на российском рынке майонеза сменился лидер. Бренд «Махеевъ» Вдима Махеева и Леонида Барышева уступил первое место на рынке производителю «Слободы».

Так, продажи «Слободы» выросли в первом полугодии 2018 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,7 тыс. т. У прежнего лидера — бренда «Махеевъ» (принадлежит «Эссен Продакшн АГ») — продажи в первом полугодии снизились на 3,4%, до 30,1 тыс. т., передает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

Рыночная доля первого по итогам шести месяцев увеличилась с 14,7 до 16,6%, в то время как «Махеева», наоборот, снизилась с 15,1 до 14,9%.



Напомним, совладелец сети «Эссен Продакшн» Вадим Махеев отчитался в 2017 году о прибыли в 2,1 млн рублей. Его коллега Леонид Барышев заработал в 2017 году более чем в 7 раз больше — 15,2 млн рублей.