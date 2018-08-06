Лидера «Шалтая-Болтая» освободили из-под стражи

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев освобожден из Лефортовского изолятора Москвы. Об этом рассказала помощник судьи Лефортовского районного суда столицы Елена Бычкова.

«Владимира Аникеева в пятницу выпустили из-под стражи из зала суда», — цитирует Бычкову RNS.

Владимир Аникеев был задержан в октябре 2016 года. Аникеев и другие участники группировки — Александр Филинов и Константин Тепляков — были признаны виновными в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

В начале июля прошлого года Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. Срок его содержания в колонии истекал в ноябре 2018 года, но он находился в СИЗО в Лефортово.



4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии и двум — в колонии-поселении.

