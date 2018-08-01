В Чебоксарах закрыли магазины олигархов Казанковых
В Чебоксарах закрыли магазины олигархов Казанковых ООО «Мясокомбинат «Звениговский» за грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Нарушения выявили в ходе плановой проверки.
Для принудительного исполнения исполнительный лист направлен в Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике, сообщает «7x7».
За выявленные нарушения Казанковых привлекли к административной ответственности. Отмечается, что на мясокомбинате не обеспечивают проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасной организации.
Кроме того, не проводится производственный контроль посредством лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с осуществляемой деятельностью.Происшествия
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