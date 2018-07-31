ФСБ обвиняет жительницу Удмуртии в разглашении гостайны
Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по обвинению местной жительницы в разглашении государственной тайны. Расследованием дела занималось следственный отдел республиканского управления ФСБ.
По данным следствия, в апреле—мае 2016 года сотрудница нефтяной компании дважды передавала секретные топографические карты двум не имеющим допуска лицам, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Дело будет передано в Верховный суд Удмуртии. Обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы.Происшествия Удмуртия
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