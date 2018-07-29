В Италии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за бомбы США времен войны

В итальянском городе Терни эвакуировали более 11 тыс. человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.



Американскую бомбу весом 226 кг обнаружили около вокзала Цези, сообщает Terni Today. Внутри нее находится 13 кг тротила. При этом снаряд обнаружили во вторник, 24 июля.

Отмечается, что саперы разминируют бомбу, а затем снаряд подорвут в карьере. Вокруг карьера, где будет подорвана бомба, оцеплена территория в радиусе 1,8 км. Разлет осколков может составить от 300 до 600 м.