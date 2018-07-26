Скончался режиссер-документалист Игорь Беляев

Скончался российский и советский режиссер-документалист Игорь Беляев. Ему было 86 лет.

Прощание с режиссером пройдет 28 июля в Доме кино, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

Игорь Беляев являлся заслуженным деятелем искусств России, членом академии Российского телевидения «ТЭФИ» и киноакадемии «Ника». Поставил около 100 документальных фильмов, среди которых «Шахтеры» и «Частная хроника времен войны».