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Скончался режиссер-документалист Игорь Беляев

23:26, 26.07.2018

Скончался российский и советский режиссер-документалист Игорь Беляев. Ему было 86 лет.

Прощание с режиссером пройдет 28 июля в Доме кино, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

Игорь Беляев являлся заслуженным деятелем искусств России, членом академии Российского телевидения «ТЭФИ» и киноакадемии «Ника». Поставил около 100 документальных фильмов, среди которых «Шахтеры» и «Частная хроника времен войны».

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