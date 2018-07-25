Суд арестовал участника избиения заключенного в ярославской колонии — СМИ

В Ярославле суд арестовал сотрудника отдела безопасности исправительной колонии № 1 Сергея Драчева. Он и еще несколько сотрудников учреждения обвиняются в избиении заключенного в 2017 году.

Одновременно в суде рассматривается вопрос о взятии под стражу сотрудников колонии Максима Яблокова и Сергея Ефремова, сообщает Meduza.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Позднее 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть — задержаны.