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В ульяновском главке МЧС прошли обыски

19:29, 18.07.2018

Правоохранители провели обыски в помещениях ГУМЧС по Ульяновской области.

«Оперативно-розыскные мероприятия проходят в ГУМЧС по Ульяновской области, о подробностях говорить пока рано, ведутся следственные действия», — приводит «РИА Новости» слова источника.

В региональном УФСБ по региону не подтвердили, но и не опровергли информацию об обысках. В следкоме также воздержались от комментариев.

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