В ульяновском главке МЧС прошли обыски

Правоохранители провели обыски в помещениях ГУМЧС по Ульяновской области.

«Оперативно-розыскные мероприятия проходят в ГУМЧС по Ульяновской области, о подробностях говорить пока рано, ведутся следственные действия», — приводит «РИА Новости» слова источника.

В региональном УФСБ по региону не подтвердили, но и не опровергли информацию об обысках. В следкоме также воздержались от комментариев.