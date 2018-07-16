Выбежавшим на поле в «Лужниках» участникам Pussy Riot выписали протоколы

Выбежавшим на финальном матче чемпионата мира по футболу на поле в «Лужниках» участникам Pussy Riot выписали протоколы.

Отмечается, что их привлекли из-за нарушения правил поведения при проведении соревнований и незаконного ношения форменной одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее организация пояснила, что таким образом участники выразили протест в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Они потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.