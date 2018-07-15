В Буинском районе поезд столкнулся с ВАЗ-2109, погибли четыре человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня на переезде Кошкино — Шимяково (Буинский район) автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с поездом, который следовал по маршруту Волгоград — Нижневартовск.

В результате происшествия погибли четыре человека. Отмечается, что детей среди них не было.













































Тела погибших из автомобиля достали пожарные ОП «Кошки-Теняково» и спасатели ЗПСО-1.

Напомним, в Чистополе сегодня произошла авария, в которой пострадали три человека. На дороге столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Гранта». Водитель второго автомобиля оказался зажат в машине, он получил переломы ног.