В Татарстане в аварии пострадали три человека, у одного из них сломаны ноги

В Чистополе произошла авария, в которой пострадали три человека. На дороге столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Гранта».

Водитель второго автомобиля оказался зажат в машине, он получил переломы ног. Также госпитализация потребовалась водителю и пассажирке, которые ехали в «десятке». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фуры и двух легковых автомобилей в Ульяновской области.