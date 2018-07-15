В Татарстане в аварии пострадали три человека, у одного из них сломаны ноги
В Чистополе произошла авария, в которой пострадали три человека. На дороге столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Гранта».
Водитель второго автомобиля оказался зажат в машине, он получил переломы ног. Также госпитализация потребовалась водителю и пассажирке, которые ехали в «десятке». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
Напомним, ранее два человека погибли и шесть получили ранения в результате аварии с участием фуры и двух легковых автомобилей в Ульяновской области.Происшествия Татарстан
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