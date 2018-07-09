Власти Челнов потребовали закрыть 12 объектов, которые работают без разрешения

Исполком Набережных Челнов выявил в городе 12 объектов, которые работают без разрешительной документации. По всем непригодным зданиям сейчас идут суды.

Мэр города Наиль Магдеев напомнил «Зимнюю вишню» и поручил обратить особое внимание на указанные объекты. В перечень попали ТЦ «Сююмбике», ТЦ «Аврора», ТЦ «Семья» и другие, передает Chelny.biz.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТЦ, которая случилась 25 марта и унесла жизни 60 человек, по всей стране начались массовые проверки объектов с массовым пребыванием людей. В Татарстане сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.