«Автовазбанк» выкупил проблемные активы банка «Советский» на средства ЦБ

Центробанк России предоставил «Автовазбанку» депозит на сумму 34,2 млрд руб. для выкупа проблемных активов банка «Советский», который сегодня лишили лицензии.

«Банк АВБ <...> необходимый пул проблемных активов для обеспечения принципа эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества», — цитирует пресс-службу регулятора ТАСС.

Вести работу будет Фонд непрофильных активов, в который войдут АВБ, «Траст» и «Рост-банк». Депозит предоставлен сроком на 5 лет.

Сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Агентство по страхованию вкладов оценило обязательства банка «Советский» в 37,17 млрд рублей.

Банк пытались спасти с 2015 года, а его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». В феврале «Советский» был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления.