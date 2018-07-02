Пострадавшая от взрыва газа в жилом доме в Заинске девочка пришла в сознание
Пострадавшая от взрыва в жилом многоквартирном доме в Заинске девочка пришла в сознание.
«Девочка в сознании, снята с аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) — дышит самостоятельно, состояние тяжелое стабильное», — цитирует пресс-службу татарстанского Минздрава ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа вечером 22 июня погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше, и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи. Причину ЧП и виновных устанавливает Следком.Происшествия Татарстан
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