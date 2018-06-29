Сын экс-главы Ижевска погиб в ДТП в Татарстане
Накануне в Татарстане на трассе М7 столкнулись грузовик Iveco и автомобиль Nissan Qashqai. В результате аварии погиб сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина Александр.
Александр Тюрин возглавлял Федерацию армрестлинга Удмуртии. В федерации подтвердили, что он приходился сыном бывшему главе Ижевска, передает местная редакция «Комсомольской правды».
«Вчера по возвращению с отпуска произошла трагедия на трассе Казань—Ижевск. В следствии ДТП погиб наш уважаемый президент федерации Удмуртии Александр Юрьевич Тюрин», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице федерации.
Прощание с Тюриным назначено на 11.00 30 июня. Отпевание пройдет в 12.30. Похороны пройдут на Хохряковском кладбище.
В результате вчерашнего ДТП на М7 погибли два человека. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Машины столкнулись в Пестречинском районе РТ возле деревни Отар-Дубровка.
Публикация от Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП (@region116.dtp.official) 28 Июн 2018 в 11:29 PDT
Напомним, что Юрий Тюрин покинул пост главы Ижевска в начале мая.Происшествия Удмуртия
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