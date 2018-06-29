Сын экс-главы Ижевска погиб в ДТП в Татарстане

Накануне в Татарстане на трассе М7 столкнулись грузовик Iveco и автомобиль Nissan Qashqai. В результате аварии погиб сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина Александр.

Александр Тюрин возглавлял Федерацию армрестлинга Удмуртии. В федерации подтвердили, что он приходился сыном бывшему главе Ижевска, передает местная редакция «Комсомольской правды».

«Вчера по возвращению с отпуска произошла трагедия на трассе Казань—Ижевск. В следствии ДТП погиб наш уважаемый президент федерации Удмуртии Александр Юрьевич Тюрин», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице федерации.

Прощание с Тюриным назначено на 11.00 30 июня. Отпевание пройдет в 12.30. Похороны пройдут на Хохряковском кладбище.









В результате вчерашнего ДТП на М7 погибли два человека. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Машины столкнулись в Пестречинском районе РТ возле деревни Отар-Дубровка.



Напомним, что Юрий Тюрин покинул пост главы Ижевска в начале мая.