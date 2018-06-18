Для иранских болельщиков запустят спецрейс из Казани

Для иранских болельщиков, прибывающих на матч Иран-Испания в Казани, организуют специальный авиарейс.



«Мы ожидаем, что к нам приедет до 5 тыс. только иранских болельщиков. Испанцев будет поменьше – 1,5-2 тыс. туристов. Иранцы приезжают в основном организованно с помощью различных крупных туроператоров. Специально для них к играм запустят прямые рейсы из Казани», — цитирует РБК главу госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова.

Кроме того, к приезду гостей из Ирана в Казани организовали приезд певца Arash. Артист ирано-шведского происхождения выступит в Татарстане впервые, концерт запланирован на 19 июня

Напомним, матч Ирана с Испанией пройдет 20 июня на «Казань Арене». Ранее испанская сборная сыграла вничью с командой из Португалии.