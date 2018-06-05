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Игорь Крутой дал старт «Доброй волне» в Казани

22:30, 05.06.2018
Игорь Крутой дал старт «Доброй волне» в Казани
Фото: kzn.ru

В Казанской ратуше подписали график проведения региональных туров общероссийского фестиваля «Добрая волна». Также утвержден состав попечительского совета фестиваля.

«До сих пор не существовало платформы, на которой дети с ограниченными возможностями здоровья вместе со всеми остальными детьми делали что-то совместное, поддерживали друг друга, помогали творчески. Казань стала первым городом, в котором такой проект появился», — цитирует пресс-служба исполкома Казани генпродюсера фестиваля Игоря Крутого.

Напомним, «Добрая волна» оказалась в числе победителей конкурса на гранты президента РФ.

ОбществоКультура Татарстан
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