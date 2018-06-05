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Австрия продлила контракт с «Газпромом» до 2040 года

19:42, 05.06.2018
Австрия продлила контракт с «Газпромом» до 2040 года
Фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о поставках газа до 2040 года между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing and Trading GmbH.

Текущий контракт на поставку российского газа в Австрию действовал до конца 2027 года, передают «Ведомости».

При подписании присутствовали президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По данным «Газпром экспорта», в 2017 году компания установила исторический рекорд экспорта газа в Австрию — 9,1 млрд куб. м.

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