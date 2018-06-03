На блогера Николая Соболева напали возле студии
На российского видеоблогера Николая Соболева напали возле студии.
«Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью, на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики», — написал блогер на своей странице во «ВКонтакте».
В настоящее время Соболев находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи диагностировали легкое сотрясение мозга. Блогер добавил, что чувствует себя хорошо.
«Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет», — добавил Соболев.
Напомним, Соболев занял второе место в рейтинге РИАБ по стоимости рекламы на его канале. Сообщалось, что один рекламный пост на его канале стоит от 800 тыс. рублей.Происшествия
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