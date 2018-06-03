В Нижнем Новгороде недалеко от стадиона нашли корпус от гранатомета

В Нижнем Новгороде в мусорном баке одного из дворов обнаружили корпус от противотанкового гранатомета. Полиция забрала находку для детального изучения.

Сначала двор был перекрыт, передает Life.ru. После того как эксперты выяснили, что заряд уже израсходован, с РПГ сняли отпечатки пальцев.

По информации портала, корпус нашли местные жители. Они и вызвали полицию. Теперь правоохранителям предстоит выяснить происхождение находки.