В Башкирии ураган сорвал крыши зданий

Пришедший в Башкирию со стороны Татарстана ураган принес первые разрушения. В Нефтекамске ветер, порывы которого достигали 15 м/с, сорвал кровлю автосервиса и гипермаркета.



В 19.40 в МЧС по Башкортостану поступило сообщение от компании «Первый километр». Площадь сорванной кровли свыше 700 кв. м. Обломки крыши упали и повредили два автомобиля. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Позже, в 20.00, поступило сообщение от гипермаркета «Отделка». Слетевшие части кровли также повредили один автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в результате урагана в Татарстане погибла женщина. Она получила тяжелые травмы из-за падения на нее крыши магазина. Подробнее о том, как Казань и Татарстан пережили стихию — в материале «Реального времени».

