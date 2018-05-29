Гендиректор «Ижавиа» объяснил отмену рейсов во Внуково нерентабельностью

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников подтвердил отмену рейса из Ижевска во Внуково. Он объяснил решение нерентабельностью маршрута.

«Не совсем прибыльный рейс, точнее убыточный. Соответственно, это происходит в рамках оптимизации маршрутной сети», — цитирует Синельникова «Коммерсант».

При этом он заявил о сохранении рейса в Москву. Вместо Внуково авиакомпания будет выполнять полеты в Домодедово.

Ижевская авиакомпания открыла регулярные рейсы в московской аэропорт Внуково с начала 2018 года. Сегодня в СМИ появились сообщения о невозможности забронировать билеты на этот рейс.

Напомним, что Синельников был назначен гендиректором «Ижавиа» в мае этого года.