Новости бизнеса

16:23 МСК
Новости раздела
Бизнес

Гендиректор «Ижавиа» объяснил отмену рейсов во Внуково нерентабельностью

14:53, 29.05.2018
Гендиректор «Ижавиа» объяснил отмену рейсов во Внуково нерентабельностью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников подтвердил отмену рейса из Ижевска во Внуково. Он объяснил решение нерентабельностью маршрута.

«Не совсем прибыльный рейс, точнее убыточный. Соответственно, это происходит в рамках оптимизации маршрутной сети», — цитирует Синельникова «Коммерсант».

При этом он заявил о сохранении рейса в Москву. Вместо Внуково авиакомпания будет выполнять полеты в Домодедово.

Ижевская авиакомпания открыла регулярные рейсы в московской аэропорт Внуково с начала 2018 года. Сегодня в СМИ появились сообщения о невозможности забронировать билеты на этот рейс.

Напомним, что Синельников был назначен гендиректором «Ижавиа» в мае этого года.

БизнесТранспорт Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок