Удмуртия начнет поставки продукции региональных предприятий на КАМАЗ

Правительство Удмуртии подписало соглашение о поставке продукции региональных предприятий на КАМАЗ.

Прямые контракты с группой компаний, а не через посредников, позволят предприятиям Удмуртии получать большую прибыль, создавать новые рабочие места и платить больше налогов в бюджет республики. Финансовые итоги сделки будут подсчитаны осенью 2018 года.

«Но уже сейчас ясно, что это десятки миллионов рублей, которые получат промышленные предприятия», — цитирует первого зампреда правительства региона Александра Свинина пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что соглашение даст возможность кооперации тем предприятиям Удмуртии, которые что-либо делают в области производства автокомпонентов, и совместно поставлять свою продукцию на КАМАЗ.

Накануне в рамках ПМЭФ-2018 президент РТ Рустам Минниханов подписал несколько документов о сотрудничестве, в том числе о создании компании по производству карданных валов «Тирсан-Кама». Договор заключили гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и президент компании «Тирсан Кардан» Мехмет Тирьяки.