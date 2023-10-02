В Казань за пять лет переехали 1,3 тысячи учителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние 5 лет на работу в школы Казани перешли 1,3 тысячи учителей из других городов и регионов России. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— Ежегодно команда казанского образования пополняется учителями из других городов и регионов страны, которые выбирают Казань в качестве места для жизни. За последние 5 лет в столице переехали 1 305 учителей, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в школах столицы Татарстана на сегодняшний день работает более 8,5 тысячи учителей. Вместе с этим сохраняется дефицит педагогов. Не хватает, по данным Управления образования Казани, учителей начальных классов, математики, английского языка и естественных наук.



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Татьяна Демина