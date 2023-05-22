Пункты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Казани осмотрят кинологические службы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани особое внимание при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) уделяется безопасности их участников. В связи с этим все пункты их проведения обследуют специалисты кинологических служб, заявил на «деловом понедельнике» начальник Управления образования города Ирек Ризванов.



В Казани для сдачи ЕГЭ подготовлено 25 пунктов, для написания ОГЭ — 53, ГВЭ — девять. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуют 82 пункта сдачи экзаменов на дому.

— Все пункты осматриваются кинологическими службами МВД по городу Казани и членами государственной экзаменационной комиссии. Чтобы экзамены прошли в штатном режиме, проводят необходимые организационно-технологические мероприятия, — сообщил Ирек Ризванов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, последние звонки в школах Казани прозвенят на этой неделе. В этом году школуоканчивают 19 тысяч детей. Это 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников.



Статистика показывает: каждый десятый выпускник казанских школ — медалист, заявил Ирек Ризванов. В этом году на аттестат с отличием претендуют 777 одиннадцатиклассников и 838 девятиклассников, добавил он.

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Татьяна Демина