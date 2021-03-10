Как по тонкому льду: что «Нефтехимик» противопоставил пандемии

2020 год был полон ограничений для спортивных клубов и их болельщиков. Пандемия скорректировала календарь игр, количество зрителей на матчах, временно выводила из строя ключевых игроков и отразилась на выручке клубов от продажи билетов. В таких условиях Континентальная хоккейная лига подошла к началу плей-офф. В этом году в него не попала нижнекамская команда. Однако «Нефтехимик» уже строит планы на следующий сезон: предстоит поставить новую ледоплавильную установку, учесть предыдущие ошибки и усилить состав игроков.

По новым правилам

Начало пандемии привело к концу сезона-2019/2020 для хоккейных клубов — участников КХЛ. Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении плей-офф на стадии 1/4 финала. К этому привели выбывание команд из турнира, заболевание среди игроков, перенос игр. Победителя решили не определять, после чего спортсмены отправились на отдых.

В середине июля 2020-го команды вышли из отпуска, но ситуация к этому времени обострилась еще больше. Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что коронавирусом заразились 53 человека. До старта нового сезона оставалось меньше месяца.

Тогда лига разработала медицинский протокол по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он включал в себя тестирование участников КХЛ раз в пять дней и создание чистой зоны для игроков, персонала и организаторов игр. Это зона ограничивала количество человек, находящихся на определенной территории внутри ледовой арены.

Лига разработала медицинский протокол по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Фото: hcnh.ru

Разработанный регламент запрещал рукопожатия капитанов команд с судьями и совместный выход на лед арбитров и хоккеистов перед началом матчей. Традиционные шоу с выступлением артистов на играх отменили.

Тем не менее сезон стартовал по плану — 2 сентября. Вопреки принятым мерам, не все прошло гладко: во время регулярного чемпионата из-за вспышек заболеваемости переносились 23 матча. Пять раз командам, не явившимся на игру, присуждалось техническое поражение. Во время сезона заболевшие игроки основного состава на время выбыли из соревнований, и их пришлось заменять не такими опытными спортсменами из молодежной и высшей хоккейных лиг.

Так, регулярный чемпионат этого сезона принес новый рекорд — в матчах КХЛ сезона-2020/2021 сыграли более 120 молодых хоккеистов.

По данным на февраль, в течение сезона 305 игроков КХЛ переболели коронавирусом.

Итоги года для «Нефтехимика» в цифрах

Первая игра для нижнекамской команды в стартовавшем сезоне прошла 4 сентября. Нижнекамцы уступили питерскому СКА, но всего одну шайбу. Сложный для всей спортивной индустрии год оказался трудным и для «Нефтехимика» — он не прошел в плей-офф, но напоследок порадовал болельщиков победой над «Торпедо».

Пандемия наложила отпечаток на посещаемость матчей — ограничения коснулись количества зрителей, следящих за игрой с трибун. Несмотря на это, клуб увеличил продажу абонементов и билетов. В последнем сезоне выручка от их продажи достигла 17 225 тыс. рублей против 16 782 тыс. рублей в предыдущем.

Вырос и доход «Нефтехимика» от использования символики — на этом удалось заработать 12 274 тыс. рублей. В 2019 сумма равнялась 9 997 тыс. рублей.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» смог хорошо заработать на продаже воспитанников в топ-клубы. Фото: hcnh.ru

Потратилась команда и на оплату труда сотрудникам — им было выплачено 613 701 тыс. рублей. Это больше, чем в позапрошлом году. Заработная плата выдавалась вовремя. Благодаря усиленным профилактическим мерам по противостоянию коронавирусу работников не пришлось переводить на удаленку. Массовых увольнений и сокращения численности штата не было.

В последние годы клуб постоянно сокращает непокрытый убыток прошлых лет за счет ежегодного получения дохода. Для увеличения выручки разработан бизнес-план на 2020—2030 годы. Он направлен на привлечение рекламодателей и площадок для рекламы в интернете по всему миру, внедрение новых технологий продаж билетов на хоккей.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» смог хорошо заработать на продаже воспитанников в топ-клубы. В омский «Авангард» отправился защитник Дамир Шарипзянов, который был одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. За него клубу отдали 70 млн рублей. Покорять северную столицу уехал нападающий Максим Грошев. Теперь вице-чемпион юниорского и молодежного мировых первенств выступает за питерский СКА.

При этом у клуба выросли расходы на отчисления по социальным нуждам: в 2020-м он потратил на них 613 701 тыс. рублей. А в 2019-м этот пункт составил 82 472 тыс. рублей.

Уставный капитал команды из Нижнекамска по состоянию на 31 декабря 2020 г. достигает 762 930 тыс. рублей. Общество контролируется ПАО «Нижнекамскнефтехим».

После чемпионата

Сейчас руководству и тренерскому штабу предстоит подробно проанализировать выступление команды и наметить планы на предстоящий сезон. Пандемия сказалась и на учебно-тренировочном процессе команды, и на ее выступлении в регулярном чемпионате. Команда сумела справиться с ситуацией, когда в начале сезона игроки основного состава не смогли выйти на лед из-за болезни.

На замену пришли молодые хоккеисты из МХК «Реактор», для которых это оказалось очень важным опытом. Клуб в целом давно и пристально приглядывается к молодым игрокам, давая им возможность попробовать силы в международной хоккейной лиге. Средний возраст спортсменов «Нефтехимика» — 24 года. За нижнекамцев выступают 18 своих воспитанников. Такого количества нет ни у одной команды, играющей в КХЛ.

Клуб по-прежнему планирует следить за перспективными спортсменами из детско-юношеской спортивной школы. Фото: hcnh.ru

По итогам сезона свои показатели улучшили игроки, на которых в следующих сезонах рассчитывают руководство и тренерский штаб. Уже есть костяк, и вокруг него будет строиться команда.

Клуб по-прежнему планирует следить за перспективными спортсменами из детско-юношеской спортивной школы, с ней он плотно сотрудничает много лет. Лучшие из них попадают в «Нефтехимик» и играют за родной город. Воспитанники ДЮСШ также выступают за команды Континентальной хоккейной лиги и НХЛ.