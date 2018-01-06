«Гаражная» экономика: когда у тебя железобетонная уверенность в деле

Как конкуренты Артемия Лебедева привили вкус к индустриальному стилю в Казани

Бетонные светильники и сегодня удивляют, а в 2014 году, когда Garage Factory — то есть Тимур Закиров и Дамир Аитов — создали первую партию предметов интерьера из совершенно нетрадиционных материалов, они произвели настоящий фурор. Сейчас ребята выросли из своего «гаража» и оставили позади многие мастерские, которые взялись «ваять» из бетона вслед за ними. Но мечты о самореализации ведут далеко, и уже в 2018-м дизайнеры планируют запустить производство мебели. Уже не из бетона. Подробнее обо всем — в материале «Реального времени».

Как и положено стартапу, компания Garage Factory Дамира Аитова и Тимура Закирова началась в гараже в самом центре Казани, на улице Большой Красной. Отсюда, собственно, и название. Дамир — архитектор, выпускник КИСИ, Тимур — конструктор, выпускник КАИ. В 2011 году они сдружились, обоим хотелось творческой реализации, а работа по найму этого не давала. Первое время Дамир и Тимур экспериментировали с самыми разными материалами, но определил путь их развития заказ от дизайнера Петра Сафиуллина, который в 2014 году работал над бургерной Burger Store рядом с Ленинским садиком. Там, по задумке дизайнера, были нужны бетонные светильники.

— На тот момент в Казани, наверное, мало кто мог исполнить все так, как задумал дизайнер. А мы как раз хотели реализовывать проекты, в которых все будет продумано до мелочей. Петр хотел найти тех, кто выполняет изделия из бетона, и узнал, что мы экспериментируем с этим материалом, так все и сложилось, — рассказывает Тимур Закиров.

Бургерная прожила недолго, но дала толчок к развитию молодой студии дизайна. Дело начиналось без инвестиций, но деньги от первого заказа позволили оплатить аренду гаража, где размещалась мастерская.

— Первое время мы не знали, что нам надо, что может пригодиться для дела. Единственное, что мы решили купить сразу, — это станок с ЧПУ, на него скинулись по 100 тыс. рублей. Но на протяжении двух лет мы вообще станком не пользовались. Остальное покупали понемногу — под заказы, — рассказывает Тимур. — Любой человек, по идее, мог повторить наш путь дома, на балконе. Но ему пришлось бы потратить очень много времени, прежде чем получится что-то качественное. Мы свой рецепт искали около полугода. Это не значит, что в первый год мы отдавали клиентам некачественные изделия — я горжусь каждым нашим произведением — просто за некоторые заказы мы не брались.

Ставку сделали на изготовление изделий сериями. На начало 2017 года было продано около 10 тыс. бетонных изделий, в этом году — уже 4 тыс. изделий



Перерасти гараж

Но одной творческой реализации было мало, хотелось найти аудиторию, готовую воспринимать идею бетонных предметов дизайна и платить за них. Проработав пару лет как вольные художники, Тимур и Дамир сняли офис, создали отдел продаж.

Онлайн-продажи занимают минимальную долю в структуре оборота, а основные заказчики — корпоративные клиенты. Дизайнеры, дизайнерские магазины, рекламные компании, продающие корпоративные подарки, составляют 80% всех продаж. Предметы Garage Factory можно встретить в кафе, ресторанах, отелях. Из бетона ребята изготавливают светильники, вазоны, салфетницы, органайзеры и даже запонки и блюда для сервировки.

В Garage Factory Дамир отвечает за творческую часть, Тимур — за техническое исполнение, оба процесса идут рука об руку, потому что задумка может быть сколь угодно креативной, но она не реализуется без идеи технического воплощения.

— Мы сразу задумывали дело как бизнес, ведь другого заработка мы не имели. Так что взялись за работу с верой, что это должно принести плоды.

Ставку сделали на изготовление изделий сериями. На начало 2017 года было продано около 10 тыс. бетонных изделий, в этом году — уже 4 тыс. изделий, — подсчитал Тимур.

— Пойти по пути серийного производства было нужно, чтобы расти и делать более значимые проекты, которые позволят развиваться и самовыражаться в первую очередь как дизайнерам, — рассказывает Закиров. — Разработка любой новой позиции требует больших вложений. Это изготовление формы, работа нескольких человек — от лаборатории до цеха. Раньше все, от дизайна до изготовления мастер-моделей, мы делали вдвоем с Дамиром, сейчас уже чисто физически не успеваем.

Для сравнения Тимур приводит пример стоимости работы стороннего подрядчика. В питерской студии дизайна за разработку светильника берут 200 тыс. рублей (за четыре эскиза), еще полмиллиона — за изготовление тестового образца. В студии Артемия Лебедева цена на порядок выше. Аналогичную работу Garage Factory делает за 50 тыс. рублей.

В самой идее делать предметы интерьера из бетона ноу-хау нет, говорит Тимур Закиров. Но на момент, когда открывалась Garage Factory, на всю Россию было четыре подобные мастерские



Фурнитуру для своих изделий, в первую очередь для осветительных приборов, изготавливают на заказ. Стандартных комплектующих много, но с ними дизайн «не клеится», говорит Закиров.

В самой идее делать предметы интерьера из бетона ноу-хау нет, говорит Тимур Закиров. Но на момент, когда открывалась Garage Factory, на всю Россию было четыре подобные мастерские. Сейчас Garage Factory — самая крупная, и уже не мастерская, а скорее фабрика, благодаря чему удается забирать большинство заказов на бетонные предметы интерьера в России. Количество сотрудников выросло до 16 человек, а новое помещение, куда мастерская переехала в начале октября, — это 300 «квадратов» — против небольшого гаража. В этом году Garage Factory рассчитывает получить 16 млн рублей выручки, что на 5 млн больше, чем годом ранее. Пока всю прибыль, которую получает фабрика, Garage направляет в развитие бизнеса.

Бетон как родной

Хештег, который используют в Garage Factory для продвижения, — «#даэтобетон». По большому счету, материал, из которого творят ребята, — обычный раствор, в котором применяются добавки для придания прочности или водоотталкивающих свойств, известные всем ингредиенты, которые, однако, делают раствор уникальным.

— Это обычный бетон с точки зрения физических свойств, но он особенный. В нем есть какая-то магия. Когда я вынимаю изделие из формы, всегда есть ощущение, будто я роды принимаю, такой бетон приятен на ощупь, со своими узорами, уникальный. Мне доставляет удовольствие работать с ним. А осознание, что ты это придумал и люди это покупают, — вдвойне здорово.

Но Garage Factory рассчитывает на более впечатляющие результаты продаж. Возможности для развития есть — это еще большее продвижение в России и выход в Европу.

— Три года — маленький срок, нам нужно усиливаться, продавать больше. У нас много запросов из-за рубежа и даже есть магазин во Франции, который продает наши изделия. Его владельцы нашли нас совершенно случайно. Приехали в Казань как туристы, увидели в сувенирном магазине наши изделия. Французы, оказывается, большие любители грубых фактур, бетона. В результате они купили у нас все, что было, все, что смогли увезти в багаже. Это было два года назад, а в начале этого года они снова к нам приехали и планируют вывезти контейнер изделий.

Из бетона ребята изготавливают светильники, вазоны, салфетницы, органайзеры и даже запонки и блюда для сервировки



Такой вариант продвижения — это удачное стечение обстоятельств, которое, рассчитывают в Garage, будет работать и дальше. Все покупатели, которые обращаются на фабрику, неслучайные люди. Они знают, для чего им нужны изделия Garage, как они будут их продвигать, это им интересно, говорит Тимур Закиров. Так казанским дизайнерам, возможно, удастся сберечь ресурсы на продвижение — на что пока ни сил, ни денег не хватает. Довольно дорого обходится для российских производителей и сертификация для продажи в европейских странах.

Сарафанное радио вообще хорошо работает, рассказывают дизайнеры. Фотографии изделий Garage Factory можно встретить на Pinterest и других дизайнерских ресурсах или в журналах, что иногда обнаруживается совершенно случайно. Изделия казанцев были применены при разработке одного из интерьеров дизайнерской программы федерального ТВ. Garage Factory получила престижную международную премию A' Design Award and Competition, вручаемую в Милане. Помогает продвижению также участие в специализированных выставках.

Но бетон — это не все, в чем Дамир и Тимур хотят воплотить свою творческую мысль. Еще на старте дизайнеры пробовали себя в разных материалах, в частности в дереве. И сейчас думают вернуться к этим экспериментам, например, заняться мебелью. Уже разработано несколько коллекций, и в следующем году Garage Factory планирует запустить производство мебели по контракту.

— Я смотрю вперед не на 5—10 лет, а на 15—20. И там я вижу нас как большой бизнес-центр, корпорацию не хуже Zara Home или IKEA. Хочется, чтобы наш бизнес развился в фабрику дизайна. Хочется производить качественные вещи, которые будут служить годами, веками. Это может быть все что угодно — от мебели до канцтоваров и аксессуаров (почему нет), все, к чему можно применить дизайн. В Казани, на мой взгляд, есть все, чтобы развиваться. Так как я раньше работал строителем, мне хочется построить что-то свое, — резюмирует Тимур Закиров.