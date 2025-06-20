Аграрии: даже с новым урожаем цены на картофель будут выше, чем в прошлом году

Фото: Динар Фатыхов

В России падают продажи картофеля на фоне высоких цен. Этот овощ больше не главный продукт на столе, население заменило его на макароны и хлеб. Согласно Росстату, если в январе средняя стоимость второго хлеба составляла около 60 рублей за килограмм, то сегодня торговые сети называют 90 рублей за 1 кг картошки «суперценой», средняя же цена на рынке превышает 100 рублей за кило. Ориентируясь на дефицит овоща, в Татарстане в этом году увеличили его посевные площади. Стоит ли в связи с этим ожидать снижения цен и во сколько обходится выращивание картофеля аграриям, выясняло «Реальное время».



Плюс 1,3 тысячи гектаров под картофель

В Татарстане завершена посевная кампания на площади свыше 2,7 млн га. Площади под картофель в республике, по сравнению с прошлым годом, увеличили более чем на 1,3 тыс. гектаров — до 5,6 тысячи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Увеличение объемов производства картофеля в Татарстане будет способствовать укреплению продовольственной безопасности региона и страны в целом, что является важной частью реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в ведомстве.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Существенно нарастила площади под посадку картофеля агрофирма «Чистопольская». Всего в этом году здесь засадили вторым хлебом 2 128 тыс. га. Это больше, чем в 2024 году, на 1 489 га. Все площади картофеля у этого крупного предприятия будут под орошением. В Чистопольском районе, в этом же муниципалитете, реализуется инвестиционный проект «Строительство завода по производству картофеля фри мощностью 32,4 тыс. тонн в год». Объект возводит холдинговая компания «Чистополье».

— Тенденция наблюдается в целом по всей России и даже в Белоруссии, где активно занимаются увеличением площадей под посадку картофеля, — заявил эксперт ВНИИМП им. В.М. Горбатова Дмитрий Гордеев. — Весь вопрос в том, с чем связывается нынешний дефицит картофеля и резкий рост цен на отечественном рынке. Прежде всего это связано с тем, что в прошлые годы цены на картофель были достаточно низкими и многие фермеры отказались от посева картофеля ради того, чтобы засеивать более экономически выгодные культуры, тем самым повысив доходность.

Соответственно, мы увидели снижение посевов картошки и рост в другом сегменте, отметил спикер. В этом году, по его словам, если все кинутся увеличивать посевные площади картофеля и сокращать другие культуры, «мы можем увидеть перекос в другую сторону».



«Высокая цена — временное явление»

В южных регионах России, где можно собирать по два урожая картофеля в год, в последние годы также ориентировались на другие культуры, к примеру пшеницу, подсолнечник и прочее. Аграрии использовали сельхозугодья для более маржинальных культур.

— По такому случаю вспоминаются советские времена и плановая экономика, когда у людей хотя бы было понимание о количестве того или иного продукта, который необходим, и какие ресурсы нужны для того, чтобы его получить. И, исходя из этого, было понятно, кому и чем заниматься и какой от этого будет эффект. К сожалению или к счастью, у нас сейчас плановой экономики нет, и каждый предприниматель сам оценивает, какая культура на данный момент наиболее выгодна для того, чтобы посеять и получить максимальную прибыль. Соответственно, такие перекосы и дисбалансы время от времени могут возникать, — уверен Дмитрий Гордеев.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Что касается высоких цен на второй хлеб, представитель ВНИИМП им. В.М. Горбатова выразил уверенность, что это временное явление и поддаваться панике не стоит: «Мы все это проходили и с яйцами, и с гречкой. Существуют всплески на рынке, когда возникает локальный дефицит и начинается ажиотажный спрос. Потом ситуация нормализуется за счет зарубежных поставок, за счет развития внутренних ресурсов, и цены стабилизируются. Так как это случилось с яйцами, например. Сегодня это один из самых доступных в рамках инфляции белков, который есть на отечественном рынке».

«В другие годы фермеры не знали, куда девать эту картошку»

В том, что повышение цен на картофель практически в три раза — временное явление, уверен и Нафиль Гатауллин, председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Арского района. «Когда картошки слишком много, никто не спрашивает даже, как твои дела. А как только картошки становится меньше, сразу все звонят, всем интересно», — начал он разговор с шутки.

— Этот скачок цен на картофель происходит вследствие нестабильной ценовой политики, я считаю. В другие годы была такая ситуация, что фермеры не знали, куда девать эту картошку. Были хозяйства, которые практически выбрасывали свой товар. Поэтому многие и приняли решение сократить площади под посев, а некоторые и вовсе отказались от них. А в этом году получилось по-другому. Но это единичный случай — такой сезон. Обычно достойную цену за картофель не дают. Фермерам приходилось сдавать ее даже по 8—9 рублей за килограмм. Я за счет выращивания картофеля практически без химии и продажи напрямую моим постоянным покупателям смог сохранить цену на достойном уровне, — рассказал сельхозпроизводитель.

В этом году Нафиль Гатауллин оставил под картофель прежние площади — около 5 гектаров. Не увеличивал их, но и не уменьшал, рассказал аграрий. Картофель сажает силами своей большой семьи, только временно нанимая помощников, поэтому объемы небольшие. Глава КФХ уверен, что многие хозяйства увеличили посевы картофеля без большого желания. К тому же это смогли позволить себе только крупные агрофирмы.

«Этот скачок цен на картофель происходит вследствие нестабильной ценовой политики, я считаю. В другие годы была такая ситуация, что фермеры не знали, куда девать эту картошку». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выращивание картофеля — очень затратный процесс, подчеркнул он. «Тем более ни у кого нет гарантий, что ты сможешь продать по достойной цене. Я бываю на всероссийских семинарах, и там говорят, что затраты по выращиванию картофеля с целью получить большой урожай составляют 350 тысяч рублей на один гектар — это очень много. Речь идет о применении эффективных технологий — оборудования и удобрений, препаратов, которыми необходимо обрабатывать поля не менее 10 раз за сезон. А у нас затраты, которые могут себе позволить средние хозяйства, не превышают 10 тысяч рублей». При этом существенного снижения цен на картошку ждать не стоит, считает фермер.

— В этом году, думаю, картофель не будет дешевым даже осенью, а что произойдет весной, только Аллах знает. Те, у кого имеется овощехранилище, постараются оставить побольше картошки на весну, чтобы выгоднее продать. Но и в этом случае нет уверенности, что получится сбыть весь объем за хорошую цену. Все потому, что у нас нет стабильности, — посетовал Гатауллин.

У самого сельхозпроизводителя тоже есть овощехранилище на 3 тонны. Картофель он специально оставляет на весну и начало лета. Аграрий планирует реализовать свою продукцию к казанскому Сабантую. Цена за килограмм составит 50 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Кредиты под 8% сейчас — мечта»

На необходимость строительства овощехранилищ и реализации проектов по переработке сырья обращают внимание и другие специалисты. Дмитрий Гордеев считает, что это направление в России сейчас хоть и развивается, но отрасли еще есть куда расти. По его словам, если картошку правильно хранить, сохраняя ее качества и свойства, таких дисбалансов в стране будет возникать все меньше и меньше. Нужно строить современные овощехранилища и разрабатывать новые сорта овоща, которые дольше хранятся, а для этого задействовать биотехнологии, подчеркнул эксперт:

— Об овощехранилищах и других средствах хранения пищевой продукции наш институт говорит на протяжении уже долгих лет. Ситуация двигается, но не такими темпами, как хотелось бы. Сами производители могли бы самостоятельно развиваться в этом направлении с помощью льготного кредитования, программ поддержки малых сельхозпредприятий. Они подорожали, но в любом случае сельхозкредиты дешевле, чем те кредиты, которые мы имеем в общем доступе. Пусть сейчас они поднялись с 5% до 8—12%, но, по крайней мере, это не те же 21—30%, под которые мы кредитуемся в банках как физические лица. Так или иначе, для сельскохозяйственного бизнеса 8% сейчас — это мечта. Этой ситуацией нужно пользоваться.

С 2023 года по федеральной программе предусмотрена государственная поддержка аграриев в части развития картофелеводства и овощеводства, согласно которой финансируются посевные площади и валовой сбор этих сельхозкультур. Из республиканского бюджета выделяются субсидии на производство картофеля и овощей для средних и крупных форм хозяйств, сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— С текущего года финансирование из республиканского бюджета предусмотрено для малых форм хозяйств на финансовое обеспечение части затрат на приобретение минеральных удобрений хозяйствам, выращивающим картофель и овощи открытого грунта. Также для стимулирования производства картофеля в республике для самозанятых личных подсобных хозяйств предусмотрена возможность получения субсидий на картофель, производимый самими ЛПХ. Ставки субсидирования с этого года увеличены с 9 до 18 рублей за 1 кг реализованного картофеля, — объяснили в министерстве.