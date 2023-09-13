«Народный контроль»: бездорожье у школы, нехватка автобусов и нападения собак на детей

На какие проблемы обращали внимание властей жители Татарстана в конце августа — начале сентября

За последний месяц татарстанцы отправили в «Народный контроль» порядка 4,6 тысячи обращений. С началом учебного года на первый план вышли проблемы, связанные с доступностью учебных заведений, транспортным обеспечением и аварийным состоянием дорог. Кроме того, жители республики обращают внимание на недостаток дорожных переходов, неосвещенные улицы и опасность в виде стай бродячих собак. Подробнее о самых актуальных жалобах татарстанцев — в обзоре «Реального времени».

«Автобус нужен как воздух»

Жители казанского жилого комплекса на Восточной дуге столицы просят увеличить количество автобусов №70. Как указано в заявке, в будние дни по маршруту ездят всего две машины, в выходные — одна. После сдачи многоквартирного жилья население комплекса и соседних жилых массивов значительно выросло, общественного транспорта явно не хватает. Обращение подержали 583 человека.

— Невозможно вовремя уехать на работу! Автобусы утром переполнены, их всего два на маршруте! Необходимо выделить третий автобус на 70-й маршрут.

— Автобус нужен как воздух! Сын-студент ходит 40 минут до троллейбуса, потому что наш автобус ходит очень редко. Это еще осень. А зимой что будет?

— Постоянно приходится идти пешком до Мамадышского тракта, что очень далеко, так как автобус приезжает редко. Необходим дополнительный автобус.

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Еще одна причина недовольства жителей — это неудобный маршрут, из-за которого приходится мучиться с пересадками:

— Автобус битком, у 70-го один маршрут — конечная Чеховский, у 71-го такой же маршрут. А в сторону Авиастроя нет маршрута! Все едут с двумя-тремя пересадками! Народу много, а транспорта нет! Если добавится два автобуса в Авиастрой — будет решен вопрос.

В ответ на многочисленные жалобы в МУП «Пассажирское АТП №2» сообщили, что «увеличение количества транспортных средств на маршрутах невозможно в связи с низкой укомплектованностью водительским и кондукторским составами». Жителей такой ответ не устроил:



— Вы предлагаете из-за отсутствия водительского и кондукторского состава лишать большое население ЖК третьего автобуса? Ищите активней, предлагайте больше зарплату значит. А то налоги берут хорошо, а работают плохо.

Уставшие жители обратили внимание на то, что маршрут эксплуатируется без кондукторов, и сообщили, что «готовы сами обеспечить составом на маршрут при увеличении на одну единицу транспорта».

Статус обращения на данный момент — «в работе».

Пробки из-за некорректной работы светофора

В августе казанцы жаловались на некорректный режим работы светофоров. Устройства для регулирования движения расположены на пересечениях улиц Мамадышского тракта с Аббасова и Трудовой. Разница во времени работы двух светофоров создает затор, объяснил автор заявки. С ним согласны 382 человека:

— Помогите, пожалуйста, сделайте что-нибудь: выезжаем по 40—45 минут только с ЖК «Весна» на Мамадышский тракт, стоим на сетке желтой. С сентября начнется школа, сады в полном объеме начнут свою работу — это будет коллапс.

— Мы в безвыходной ситуации, у нас нет другой дороги, только неподвижная пробка, упирающаяся в стоящие на красный машины на Мамадышском тракте. Спасите!

— 45 минут только на выезд из комплекса. Верните правильные настройки светофора!

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Заявку перенаправили в МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением Казани». К началу учебного года чиновники отчитались, что проблему удалось решить: с 14-го по 20 августа на светофорных объектах проводились работы по замене дорожных контроллеров и их дальнейшая настройка, после чего объекты якобы заработали в оптимальном режиме. Реакции жителей на это сообщение пока нет.

«Не надо ждать, пока произойдет непоправимое»

Не освещается участок дороги Казань — Оренбург: «Она загружена, так как обслуживает много поселков — ГАИ-2, Весна, Зимняя горка, Бима, Новая Бима», — сетует автор заявки. К нему присоединились 128 человек:

— Очень нужно освещение. Очень загруженный участок дороги и много идущих по обочинам в непроглядной тьме.

— По этой дороге ездят школьные автобусы. В зимнее время дети стоят, ждут автобус в кромешной тьме.

— Освещение здесь крайне необходимо! Не надо ждать, пока произойдет непоправимое.

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Еще более опасной неосвещенную дорогу делает отсутствие тротуара, переживают местные жители. Школьников высаживают прямо на проезжей части:

— Нет тротуара! Людям, в том числе и детям, приходится двигаться по проезжей части! Вечером нет освещения, их не видно! Скоро начнется учебный год, школьные автобусы высаживают детей на проезжей части! Очень опасно.

ГКУ «Главтатдортранс», которому переназначили обращение, ответил, что в этом году «устройство светофора не предусмотрено».



В ответ жители возмущаются: «Освещение просили, а не светофор! Причем здесь это?» Ответа чиновников пока не последовало.

«Дороги не ремонтировали лет восемнадцать»

Шоссе, которое соединяет три села с федеральной трассой Казань — Оренбург, требуется срочный ремонт: «Дороги не ремонтировались лет восемнадцать. Даже ямочный ремонт не спасает. Сейчас дороги выглядят ужасно», — бьет тревогу автор заявки.

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Десятки согласных подчеркивают: велик риск попасть в ДТП или не дождаться скорой помощи, которая не сможет оперативно добраться до больных:

— Дорога непригодна для нормальной эксплуатации транспортных средств. Нужен ремонт. Большой риск угодить в ДТП или опрокинуться.



— Отсутствие надлежащего состояния дороги подвергает жителей деревни реальной угрозе жизни, здоровью и имуществу. В частности, создается угроза неприбытия вовремя бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи.

ГКУ «Главтатдортранс» сообщил, что заявка находится «на рассмотрении».

«Как ходить детям в школу?»

В Набережных Челнах жители 69-го жилого комплекса просят обустроить тротуар до школы №62. Десятки человек переживают о том, как детям добираться до школы:

— Единственная пешеходная дорожка находится рядом с проезжей частью, что небезопасно, а скоро начало учебного года. Прошу принять меры в кратчайшие сроки.

— Все жители дома поддерживают данный вопрос. Как ходить детям в школу?

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Обращение было создано в середине августа, в конце месяца Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов ответило, что «обустройство пешеходного тротуара на данном участке не предусмотрено». После этого инстанции различного уровня лишь переадресовывали заявку друг другу: сначала в МУП Набережных Челнов «Предприятие автомобильных дорог», которое сообщило, что не определен источник финансирования; затем в Муниципальное образование города. Оттуда обращение вернулось в Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома и МУП Набережных Челнов «Предприятие автомобильных дорог». Статус заявки сейчас — «в работе».

«Лучше не доводить ситуацию до трагической»

Из-за переживаний о безопасности детей казанцы просят установить пешеходный переход на улице Московской в Вахитовском районе: «Дети-спортсмены каждый день из Дворца спорта идут в школу по этому перекрестку. Дети постарше идут без взрослых. Лучше не доводить ситуацию до трагической, а принять меры сейчас», — беспокоятся горожане.

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Комитет по транспорту обещал рассмотреть вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения. Крайний срок решения проблемы — 20 ноября.

«Мою дочь покусала эта собака»

Бродячие собаки бросаются на детей около гимназии №125. Около 40 человек согласны с необходимостью принять меры:

— Дети ходят одни и боятся собак! Видя их, уже обходят и идут другой дорогой. Но это же не дело!

— Прошу принять меры, страшно не только ребенку, но и взрослым. Собаки агрессивные.

— Подтверждаю, ребенок боится собак, говорит, что страшно идти в школу.

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Двое казанцев столкнулись с нападением животных на детей на своем опыте:

— Мою дочь покусала эта собака! Обратилась во все возможные службы, они бездействуют!

— Эта собака покусала сына моей подруги!

скриншот realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Казанцы предлагают властям предоставить записи нападения животных для отлова:

— [В службе] отлова просят видео для подтверждения агрессивности собаки, чтобы поместить в спецпитомник. Просьба предоставить его с камер на бульваре, собака агрессивная, а снимать на телефон, как кусает ребенка, явно никто не будет.

Пока заявка, назначенная Комитету жилищно-коммунального хозяйства, находится «в работе».

Опасный выезд из жилого комплекса

Опасно стало выезжать из ЖК «Лесной городок», сообщают его жители: грузовики закрывают обзор по улице Белые росы. Жители просят установить знак «Парковка запрещена»:

— Выехать из комплекса безопасно становится почти невыполнимой задачей.

— Обзор для выезда постоянно закрыт, ставят на зеленую зону, просим поставить знак!

скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Комитет по транспорту жителям отказал и предложил обращаться в дежурную часть ГИБДД при выявлении фактов парковки транспортных средств на тротуаре. Заявка имеет статус решенной.