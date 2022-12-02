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Что покупают на маркетплейсах в 2022 году? — «Реальное время Live»

15:30, 02.12.2022 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Что покупают на маркетплейсах в 2022 году? — «Реальное время Live»

Рынок розничной торговли на маркетплейсах в России стремительно набирает обороты — на долю пяти ведущих игроков приходится 9% от всей непродовольственной розницы страны. С учетом закрытия многих онлайн- и офлайн-магазинов в связи со сложной геополитической ситуацией в России и мире интерес и потребность россиян в платформах только растет. Евгения Сонц, директор по развитию сервиса аналитики маркетплейсов «Маяк», расскажет о топе запросов россиян на маркетплейсах в 2022 году, а также о новых трендах и самых популярных запросах. Аналитик также раскроет, как изменился спрос пользователей и их покупная способность ввиду сложной экономической ситуации. Обсудим и прибыль самих маркетплейсов относительно прошлого года и узнаем, какая категория среди всех товаров приносит большую прибыль — в прямом эфире «Реальное время Live», первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
БизнесРозничная торговляУслуги

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:34
    я покупаю там все, даже продукты
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    Анонимно 18:14
    Поздравляю) я в основном, шмотки
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    Анонимно 18:49
    Там вообще все есть, все и берут. Спрос рождает предложение
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  • Анонимно 16:18
    Правильно дровосек говорит
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    Анонимно 18:14
    Почему дровосек?
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