Что покупают на маркетплейсах в 2022 году? — «Реальное время Live»
Рынок розничной торговли на маркетплейсах в России стремительно набирает обороты — на долю пяти ведущих игроков приходится 9% от всей непродовольственной розницы страны. С учетом закрытия многих онлайн- и офлайн-магазинов в связи со сложной геополитической ситуацией в России и мире интерес и потребность россиян в платформах только растет. Евгения Сонц, директор по развитию сервиса аналитики маркетплейсов «Маяк», расскажет о топе запросов россиян на маркетплейсах в 2022 году, а также о новых трендах и самых популярных запросах. Аналитик также раскроет, как изменился спрос пользователей и их покупная способность ввиду сложной экономической ситуации. Обсудим и прибыль самих маркетплейсов относительно прошлого года и узнаем, какая категория среди всех товаров приносит большую прибыль — в прямом эфире «Реальное время Live», первого и главного стрима Татарстана.
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