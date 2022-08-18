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«Батыр батл»: танцевальный перфроманс татарских артистов

20:03, 18.08.2022
«Батыр батл»: танцевальный перфроманс татарских артистов

Сегодня в Казани прошел мастер-класс по татарскому танцу «Батыр батл» — очередное мероприятие проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт». Мастер-класс провели артисты балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Владислав Уткин и Данил Исхаков под живую музыку в исполнении баяниста Газинура Равилова и битмейкера, диджея Malsi music.

Видео: Камиль Исмаилов
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