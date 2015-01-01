Памятник Екатерине II: Pro et contra

В Казани разгорелась общественная дискуссия по поводу памятного знака императрице Екатерине II, который предполагается установить на берегу Кабана. По данному вопросу высказался и Форум татарской молодежи, и ученые, и простые горожане. Одним словом, мнения разделились: кто-то категорически против, кто-то предлагает уравновесить знак царице памятниками в честь других исторических деятелей. «Реальное время» выслушало весь спектр мнений.