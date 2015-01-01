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Памятник Екатерине II: Pro et contra

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Памятник Екатерине II: Pro et contra
Фото: senat-perm.livejournal.com

В Казани разгорелась общественная дискуссия по поводу памятного знака императрице Екатерине II, который предполагается установить на берегу Кабана. По данному вопросу высказался и Форум татарской молодежи, и ученые, и простые горожане. Одним словом, мнения разделились: кто-то категорически против, кто-то предлагает уравновесить знак царице памятниками в честь других исторических деятелей. «Реальное время» выслушало весь спектр мнений.

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