Памятник Екатерине II: Pro et contra
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В Казани разгорелась общественная дискуссия по поводу памятного знака императрице Екатерине II, который предполагается установить на берегу Кабана. По данному вопросу высказался и Форум татарской молодежи, и ученые, и простые горожане. Одним словом, мнения разделились: кто-то категорически против, кто-то предлагает уравновесить знак царице памятниками в честь других исторических деятелей. «Реальное время» выслушало весь спектр мнений.
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