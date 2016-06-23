Выбери свой «Тергезу»: «Александрийский столп», корона Российской империи, клон ротонды на Петербургской и монументальная эмаль

22 июня в Казани стартовало онлайн-голосование в рамках творческого конкурса на концепцию памятного знака «Тергезү» («Возрождение»). Конкурс был объявлен 7 апреля для увековечения памяти исторического события 1767 года – выхода указа императрицы Екатерины II, разрешающего татарским купцам строить каменные мечети. По условиям конкурса концепция памятного знака «Тергезү» должна отражать образ Екатерины II в виде самостоятельной скульптуры, скульптурной композиции или абстрактной формы, символизирующей памятное событие 1767 года.
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