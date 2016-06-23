Выбери свой «Тергезу»: «Александрийский столп», корона Российской империи, клон ротонды на Петербургской и монументальная эмаль

13:56, 23.06.2016 Сюжет: Памятник Екатерине II: Pro et contra 13 9
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22 июня в Казани стартовало онлайн-голосование в рамках творческого конкурса на концепцию памятного знака «Тергезү» («Возрождение»). Конкурс был объявлен 7 апреля для увековечения памяти исторического события 1767 года – выхода указа императрицы Екатерины II, разрешающего татарским купцам строить каменные мечети. По условиям конкурса концепция памятного знака «Тергезү» должна отражать образ Екатерины II в виде самостоятельной скульптуры, скульптурной композиции или абстрактной формы, символизирующей памятное событие 1767 года.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 23 июня
    не место Катьке в Казани
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  • Анонимно 23 июня
    корона просто мрак мозга. нет, ну правда
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  • Анонимно 23 июня
    13я фотка прям как в Питере на стрелке Васильевского острова, оч похоже
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  • Анонимно 23 июня
    Все какие-то пошлые, как и сама императрица, впрочем...
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  • Анонимно 23 июня
    фу, ничего не понравилось
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  • Анонимно 23 июня
    и место странное для памятника, и сами проекты странные или унылые
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  • Анонимно 23 июня
    С ума сходят,отдайте деньги на лечение детей в фонд Анжелы Вавиловой......Екатерине до балды будет памятник или нет,а на эти деньги можно детей вылечить.....Дурдом....
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    Анонимно 23 июня
    согласна...какая-то глупая затея. назвали бы сквер в парке ее именем или еще чего того не сильно затратного придумали
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  • Анонимно 23 июня
    Возрождение - главная идея знака-памятника - замылена образом Императрицы - зачем? Возрождение - это пахарь, с сохой и лошадкой.
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