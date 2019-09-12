А у нас во дворе. На «Казанской ярмарке» обрабатывают 3 млн пожеланий жителей Татарстана

Завершился первый этап программы «Наш двор» — инвентаризация и сбор информации. Анкеты с ответами на вопросы по благоустройству дворов, собранные у жителей многоквартирных домов 18 городов и поселков Татарстана, привозят в большой павильон на «Казанскую ярмарку», где 40 волонтеров ведут подсчет пожеланий и предложений татарстанцев по республиканской программе «Наш двор». Как это происходит, узнали сегодня корреспонденты «Реального времени».