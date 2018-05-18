Эрмитаж оценил ущерб от мошенничества при строительстве в 860 миллионов рублей

Руководство Государственного Эрмитажа оценивает ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей.



Музей направил в Следственный комитет России заявление с такой суммой ущерба в середине мая.

Эрмитаж утверждает, что компания «Мехстройтранс», находящаяся под контролем Никиты Колесникова, не вернула 860 миллионов рублей неосвоенного аванса. Часть этих средств были выведены через другие компании группы «Роспан» и обналичены, сообщает «Коммерсант».

Контракт на строительство здания публичной библиотеки был заключен Эрмитажем с «Мехстройтранс» в декабре 2015 года. Предполагается, что выбор именно этой компании в качестве подрядчика лоббировал Григорий Пирумов, занимавший в тот момент пост замглавы Минкультуры.

Напомним, в рамках расследования дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски.