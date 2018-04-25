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Гендиректор «Пятерочки» покинет свой пост

11:07, 25.04.2018
Гендиректор «Пятерочки» покинет свой пост
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Генеральный директор входящей в X5 Retail Group торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова покидает свой пост.

Исполнять обязанности гендиректора сети будет главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман, сообщает пресс-служба компании.

«Компания планирует назначить нового генерального директора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group закрыла сделку по покупке компании «Уфимский гастроном», развивавшей сеть магазинов «Полушка» в Башкирии. Сумма сделки не разглашается.

БизнесРозничная торговля
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