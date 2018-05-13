Глава МИД Ирана посетит Россию для обсуждения ядерной сделки
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует в ходе своего рабочего турне посетить Китай, Россию и некоторые европейские страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Сообщается, что Зариф планирует обменяться мнениями с каждой соответствующей стороной о развитии ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
Источник агенства также подтвердил визит главы иранского МИДа в Россию. ПО его словам, Зариф посетит Москву 14 мая для консультаций по ядерной сделке. Также он проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выходить из соглашения.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами.
Кроме Ирана, США и России подписи по сделке поставили Великобритания, Китай, Германия и Франция.
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