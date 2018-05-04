Власти Башкирии выделят на ремонт больниц и поликлиник дополнительные 1,5 миллиарда рублей

Власти Башкирии в ближайшие 3 года дополнительно выделят 1,5 млрд рублей на ремонт поликлиник и больниц. В 2018—2020 годах на укрепление материально-технической базы бюджет республики будет ежегодно выделять по 0,5 млрд рублей дополнительно.

Глава Минздрава РБ Анвар Бакиров рассказал, что в этом году деньги пойдут на ремонт Республиканской детской клинической больницы и городской клинической больницы №17 в Уфе, а также на оснащение Медико-генетического центра современным лабораторным оборудованием, передает пресс-служба правительства Башкирии.

Министр подчеркнул, что эти меры направлены на снижение как детской, так и младенческой смертности.