В Москве армяне осадили редакцию «Комсомольской правды»

В Москве около редакции издания «Комсомольская правда» проходит несанкционированный митинг представителей армянской диаспоры. По информации очевидцев, люди заблокировали вход в здание.

Конфликт между изданием и представителями армянской диаспоры возник во время эфира с известным журналистом Михаилом Леонтьевым.

В нем он предложил Армении «катиться колбаской» и прекратить омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом», передает «Царьград ТВ».

Собравшиеся требуют от Леонтьева извинений. Как известно, отношения Армении и Азербайджана находятся в очень тяжелой стадии.

В настоящее время к зданию направлены представители правоохранительных органов.