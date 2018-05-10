В Москве армяне осадили редакцию «Комсомольской правды»
В Москве около редакции издания «Комсомольская правда» проходит несанкционированный митинг представителей армянской диаспоры. По информации очевидцев, люди заблокировали вход в здание.
Конфликт между изданием и представителями армянской диаспоры возник во время эфира с известным журналистом Михаилом Леонтьевым.
В нем он предложил Армении «катиться колбаской» и прекратить омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом», передает «Царьград ТВ».
Собравшиеся требуют от Леонтьева извинений. Как известно, отношения Армении и Азербайджана находятся в очень тяжелой стадии.
В настоящее время к зданию направлены представители правоохранительных органов.Происшествия
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