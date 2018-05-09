В России «Мстителей» сняли с проката на 9 мая по договоренности с Минкультом

По негласной договоренности с Министерством культуры РФ картину «Мстители: Война бесконечности» сняли с проката на 9 мая. Об этом сообщила в своем Telegram-канале редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.

«Наш министр культуры Владимир Мединский считает, что в День Победы зрители должны смотреть русское кино. А «Мстители» каждый раз выходят в конце апреля и каждый раз накрывают катком все, что шевелится в прокате на майские. Поэтому каждый раз с прокатом «Мстителей» в России проблема», — сообщила она.



Отметим, что фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате $1 млрд спустя 11 дней после выхода. Кинокартина преодолела этот рубеж быстрее остальных фильмов за всю историю мирового кинематографа.