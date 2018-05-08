Глава Минобороны Армении подал в отставку

Глава Минобороны Армении Виген Саркисян подал в отставку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Волею политических событий, момент, когда я прощаюсь с вами как глава армии, настал раньше, чем я предполагал. Так правильно», — говорится в обращении Саркисяна.



Напомним, что сегодня лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны. Его поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.

Отметим, что против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении. Таким образом, Пашиняна избрали главой правительства только со второй попытки.