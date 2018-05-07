Сухогруз с ячменем сняли с мели на Каме через сутки

Сотрудники ГУ МЧС РФ по РТ сняли с мели сухогруз «Белгород», который 5 мая сел на мель на Каме в Рыбно-Слободском районе.



Экипаж сухогруза обеспечили продуктами питания и водой. 6 мая в 20.55 сухогруз сняли с мели. Судно проследовало в пункт назначения, сообщил глава пресс-службы МЧС по РТ Андрей Родыгин.

«Реальное время» рассказывало, что судно следовало по маршруту Чистополь — Ростов-на-Дону. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 22 часа 5 мая. Отмечалось, что никто не пострадал.