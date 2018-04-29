В Ереване задержали воевавшего на стороне боевиков в Сирии россиянина

В Ереване задержали жителя Махачкалы Сулеймангаджи Багадгаджиева при попытке въезда на территорию Армении по поддельному паспорту Украины. Он прибыл в Ереван транзитным рейсом из Кении.

В ходе оперативно-разведывательных действий установлено, что Багадгаджиев участвовал в военном конфликте в Сирии за финансовую плату на стороне одной из международных террористических группировок, сообщает «Интерфакс».

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. На данный момент выясняются истинные причины приезда Багадгаджиева в Армению.

Ранее правоохранители Турции задержали гражданина РФ за попытку атаки на военный самолет США. Он намеревался сбить самолет при помощи дрона.