Павел Дуров поддержал акцию против блокировки Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал сообщение о поддержке акции против блокировки мессенджера.

«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы»,— написал он.

Дуров также отметил, что Telegram «ведет бой с интернет-цензором» ради пользователей, однако будущее интернета в стране находится в руках ее граждан.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Дуров заявил, что выплатит биткоин-гранты сервисам, которые помогают обходить запреты на использование в России приложения.